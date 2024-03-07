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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:08

"Мнит себя королевой Европы": Французский политик высказался о позиции фон дер Ляйен

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо критически отнесся к новой оборонной стратегии ЕС. Как написал политик на своей странице в социальной сети, эти правила укрепит положение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в качестве предводителя европейской армии.

- Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование от нашего имени! - сообщил Филиппо. - Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами.

Одной из наиболее вероятных проблем политик считает отсутствие интересов Евросоюза в соблюдении прав стран при принятии военных решений. Нынешняя оборонная программа в первую очередь демонстрирует личные интересы фон дер Ляйен.

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