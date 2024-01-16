Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал свое мнение по поводу публикации в издании Bild, где сообщалось о возможной войне с Россией. Свое заявление он опубликовал на личной странице в соцсети.
- Беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран!, - спрогнозировал Филиппо.
Далее он назвал войну «отвлекающим маневром», который должен отвлечь граждан Германии от настоящих социальных проблем и ликвидировать возможность восстания против олигархов.
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