Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал свое мнение по поводу публикации в издании Bild, где сообщалось о возможной войне с Россией. Свое заявление он опубликовал на личной странице в соцсети.

- Беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран!, - спрогнозировал Филиппо.

Далее он назвал войну «отвлекающим маневром», который должен отвлечь граждан Германии от настоящих социальных проблем и ликвидировать возможность восстания против олигархов.