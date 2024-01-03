Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
Политик Филиппо призывает отменить антироссийские санкции
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 18:17

Политик Филиппо призывает отменить антироссийские санкции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал пересмотреть отношение к антироссийским санкциям, отменив их. Только такой подход поможет восстановить экономику страны, говорится в сообщении на его личной странице в социальной сети.

В качестве аргументов Филиппо приводит крах производства, вызванный рекордным скачком цен на энергоносители. Виновниками он назвал «макронизм», Европейский союз и позицию политиков. В качестве необходимых мер по исправлению ситуации в первую очередь стоит отмена антироссийских санкций, уверен Филиппо. Следующий шаг - выход Франции из ЕС и «экономический патриотизм».

Мир

СМИ: Украину может ожидать «жестокое предательство» Запада

СМИ: Украину может ожидать «жестокое предательство» Запада

Эксперты уверены, что западная поддержка Киева - явление временное и уже должно скоро подойти к концу.

Читать полностью
Польские военные эксперты отдали должное ударам России по Украине

Польские военные эксперты отдали должное ударам России по Украине

Намеченные цели были ликвидированы, а противник понес серьезные потери

Читать полностью

Общество

Россияне готовы к повышению ставок по ипотеке

Россияне готовы к повышению ставок по ипотеке

Для граждан РФ такой ход со стороны ипотечного кредитования стал ожидаемым.

Читать полностью
Новое исследование подтверждает эффективность омега-3 в борьбе с депрессией

Новое исследование подтверждает эффективность омега-3 в борьбе с депрессией

Ученые выяснили, что добавление жирных кислот омега-3 к медикаментозному лечению депрессии не только улучшает эффективность терапии, но также способствует повышению когнитивных функций у пациентов.

Читать полностью

Новости