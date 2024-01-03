Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал пересмотреть отношение к антироссийским санкциям, отменив их. Только такой подход поможет восстановить экономику страны, говорится в сообщении на его личной странице в социальной сети.

В качестве аргументов Филиппо приводит крах производства, вызванный рекордным скачком цен на энергоносители. Виновниками он назвал «макронизм», Европейский союз и позицию политиков. В качестве необходимых мер по исправлению ситуации в первую очередь стоит отмена антироссийских санкций, уверен Филиппо. Следующий шаг - выход Франции из ЕС и «экономический патриотизм».