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Эксперты сообщают: изучение и понимание типа фигуры играют ключевую роль в успешном процессе похудения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:32

Эксперты сообщают: изучение и понимание типа фигуры играют ключевую роль в успешном процессе похудения

Подходы к тренировкам и диете должны быть адаптированы к индивидуальным особенностям каждого типа телосложения. Например, для фигуры типа "песочные часы" рекомендуются умеренные кардио и силовые тренировки, а также умеренное употребление углеводов и жиров.

В то же время для фигуры типа "яблоко" требуются упражнения для живота и более строгий контроль над углеводами в рационе. Для фигуры типа "груша" рекомендуются упражнения для ног и ягодиц, с умеренными кардио тренировками. Для типа "прямоугольник" важно сосредоточиться на упражнениях для формирования талии и сбалансированном питании, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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