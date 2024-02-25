Эксперты сообщают: изучение и понимание типа фигуры играют ключевую роль в успешном процессе похудения

Подходы к тренировкам и диете должны быть адаптированы к индивидуальным особенностям каждого типа телосложения. Например, для фигуры типа "песочные часы" рекомендуются умеренные кардио и силовые тренировки, а также умеренное употребление углеводов и жиров.
В то же время для фигуры типа "яблоко" требуются упражнения для живота и более строгий контроль над углеводами в рационе. Для фигуры типа "груша" рекомендуются упражнения для ног и ягодиц, с умеренными кардио тренировками. Для типа "прямоугольник" важно сосредоточиться на упражнениях для формирования талии и сбалансированном питании, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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