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Страны ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:57

Страны ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль

Издание Sky News опубликовало информацию о новом требовании к ФИФА. Их выдвинули две футбольные ассоциации, призывая отстранить Израиль от соревнований.

В число ассоциаций вошли 12 стран Ближнего Востока, которые написали письмо с требованием отстранить команды Израиля от международного футбола вплоть до того момента, когда будет завершен конфликт с Палестиной. Инициатором такой идеи стал президент Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.

В свою очередь футбольная федерация Израиля призвала отклонить подобное предложение, но при этом пожелала Палестине удачи в соревнованиях.

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