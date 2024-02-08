Издание Sky News опубликовало информацию о новом требовании к ФИФА. Их выдвинули две футбольные ассоциации, призывая отстранить Израиль от соревнований.
В число ассоциаций вошли 12 стран Ближнего Востока, которые написали письмо с требованием отстранить команды Израиля от международного футбола вплоть до того момента, когда будет завершен конфликт с Палестиной. Инициатором такой идеи стал президент Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.
В свою очередь футбольная федерация Израиля призвала отклонить подобное предложение, но при этом пожелала Палестине удачи в соревнованиях.
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