Владимир Путин прилетел сегодня в Татарстан, где вместе с другими государственными лидерами из дружественных стран примет участие в открытии "Игр будущего", передает РИА "Новости".



В Татарстан, помимо Владимира Путина, на масштабное мероприятие приедут главы Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, а также лидер Республики Сербской, находящийся уже несколько дней с визитом в России.

Всего, как ожидают организаторы, 260 международных команд примет участие в "Играх будущего", которые проходят с сегодняшнего дня по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Игры пройдут также, помимо Казани, одновременно в Сочи.