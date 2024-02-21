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Путин прилетел в Казань на
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:47

Путин прилетел в Казань на "Игры будущего"

Владимир Путин прилетел сегодня в Татарстан, где вместе с другими государственными лидерами из дружественных стран примет участие в открытии "Игр будущего", передает РИА "Новости".

В Татарстан, помимо Владимира Путина, на масштабное мероприятие приедут главы Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, а также лидер Республики Сербской, находящийся уже несколько дней с визитом в России.

Всего, как ожидают организаторы, 260 международных команд примет участие в "Играх будущего", которые проходят с сегодняшнего дня по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Игры пройдут также, помимо Казани, одновременно в Сочи.

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