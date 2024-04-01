Коллективный Запад пытается испытать Россию на прочность спекулируя разговорами про возможную официальную отправку своих военных на Украину. Россия готова к любому развитию событий, считает представитель России Константин Гаврилов. Это заявление он сделал в Вене, где проходили переговоры по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями
Отправка военных стран НАТО на Украину приведет к столконовению ядерных держав, и к катастрофическим последствиям в результате, и ответственность за это будет лежать на Европе, сказал Гаврилов. По его словам, отношения Россия — НАТО сегодня можно охарактеризовать как "более чем холодная война".
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