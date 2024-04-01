ВСУ имеют FPV-дронов до 1 млн штук, по данным российских военных. Однако доставка аппаратов на линию соприкосновения затруднена. Также у Украины есть трудности с операторами дронов, с боевыми расчетами.

Об этом сообщил Дмитрий Кузякин из Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР). Его компания занимается изучением трофейных дронов ВСУ.

"Миллион дронов не равно миллиону квалифицированных специалистов по применению", — подчеркнул Кузякин.

Россия тоже предпринимает усилия в направлении беспилотников. Так, нашими специалистами для Минобороны создан новый FPV-дрон "Брус-1", партия которого из 2 тыс. экземпляров получит армия уже в этом году. Он предназначен для взрыва блиндажей и бронированной техники.







