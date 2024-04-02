Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.04.2024 : 92,2914
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.04.2024 : 99,5661
CNN сообщило, что удары дронов ВСУ просчитываются вместе с
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:01

CNN сообщило, что удары дронов ВСУ просчитываются вместе с "союзниками"

Власти Украины и ВСУ заранее прорабатывают вместе с союзниками из Европы план полета для своих беспилотников, которые атакуют российские города и промышленные объекты. Это позволяет делать ИИ и терминальный компьютер, установленный на дроне. В памяти аппарата заложены данные о местности, спутниковые данные.

Также отечественные специалисты ранее давали пояснения, как дронам ВСу удается так часто проникать вглубь территории нашей страны не будучи сбитыми. Оказывается, они часто летят в режиме радиомолчания, о есть не излучают практически никакого сигнала, по которому их могли бы вычислить системы ПВО.

Точность полета аппарата достигается благодаря использованию встроенного искусственного интеллекта", сообщает CNN со ссылкой на источник.

Мир

Российская и сингапурская стороны провели дипломатическую встречу, в ходе которой обсудили ряд геополитических вопросов

Российская и сингапурская стороны провели дипломатическую встречу, в ходе которой обсудили ряд геополитических вопросов

Замглавы МИДа РФ Андрей Руденко и постоянный секретарь МИДа Сингапура Альберт Чау провели встречу, на которой российская сторона призвала Сингапур не присоединяться к антироссийским санкциям, которые носят нелегитимный и незаконный характер.

Читать полностью
Сегодня нефть марки Brent поднялась выше 88 долл.

Сегодня нефть марки Brent поднялась выше 88 долл.

Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов впервые с 31 октября 2023 года.

Читать полностью

Общество

China Eastern Airlines будут летать из Пулково

China Eastern Airlines будут летать из Пулково

Полеты будут происходить один раз каждый день и круглый год, а не только в рамках весенне-летнего расписания. Время полета — 10 часов.

Читать полностью
Россия и Беларусь отмечают День единения

Россия и Беларусь отмечают День единения

Для создания многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства было много сделано двумя странами, вопреки трудной внешней обстановке.

Читать полностью

Новости