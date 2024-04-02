Власти Украины и ВСУ заранее прорабатывают вместе с союзниками из Европы план полета для своих беспилотников, которые атакуют российские города и промышленные объекты. Это позволяет делать ИИ и терминальный компьютер, установленный на дроне. В памяти аппарата заложены данные о местности, спутниковые данные.

Также отечественные специалисты ранее давали пояснения, как дронам ВСу удается так часто проникать вглубь территории нашей страны не будучи сбитыми. Оказывается, они часто летят в режиме радиомолчания, о есть не излучают практически никакого сигнала, по которому их могли бы вычислить системы ПВО.

Точность полета аппарата достигается благодаря использованию встроенного искусственного интеллекта", сообщает CNN со ссылкой на источник.