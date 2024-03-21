На 23 марта запланировано проведение китайского праздника Чуньфэнь на ВДНХ

Мероприятие приурочено к весеннему равноденствию и будет включать в себя разнообразные активности.

Гости смогут поучаствовать в оздоровительных практиках, мастер-классах и квестах, проходящих на площадке возле строения № 574. Для детей предусмотрено занятие по комплексу "Игры шести птиц и зверей", объединяющее даосские практики и элементы единоборств.

В программе также запланированы мастер-классы по поддержанию гормонального здоровья и нормализации дыхания. Особое внимание будет уделено дыхательной разминке и техникам цигун.

Мероприятие начнется в 14:00 с первого мастер-класса и завершится в 17:00 с последним уроком. Гостей ждет интересная и познавательная программа, способствующая гармонии и благополучию организма и души, сообщает Вечерняя Москва.