На 23 марта запланировано проведение китайского праздника Чуньфэнь на ВДНХ

Мероприятие приурочено к весеннему равноденствию и будет включать в себя разнообразные активности.
Гости смогут поучаствовать в оздоровительных практиках, мастер-классах и квестах, проходящих на площадке возле строения № 574. Для детей предусмотрено занятие по комплексу "Игры шести птиц и зверей", объединяющее даосские практики и элементы единоборств.
В программе также запланированы мастер-классы по поддержанию гормонального здоровья и нормализации дыхания. Особое внимание будет уделено дыхательной разминке и техникам цигун.
Мероприятие начнется в 14:00 с первого мастер-класса и завершится в 17:00 с последним уроком. Гостей ждет интересная и познавательная программа, способствующая гармонии и благополучию организма и души, сообщает Вечерняя Москва.
Филиппо высмеял снимок Макрона, где он бьет по боксерской груше
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал снимок Эммануэля Макрона, где тот боксирует на мешке. Филиппо пошутил, что французский лидер собрался выйти на бой с Владимиром Путиным.Также политик заявил, что все потуги французской пропаганды показать лидера Франции сильным правителем слишком ничтожны.
Польша обвинила комиссара ЕС в протестах фермеров
Сейчас решается вопрос с беспорядками.
На платформе Premier вышел документальный сериал, посвященный нефти и ее влиянию на мир
На стриминговой платформе Premier вышел сериал, посвящённый влиянию нефти на мировые и внутренние государственные процессы. В документальном проекте приняли участия известные политики, дипломаты, историки и прочие медийные персоны, дающие развёрнутый комментарий про само явление добычи нефти.
Состоялся цифровой релиз фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"
Сегодня, 21 марта, состаялся релиз фильма Мастер и Маргарита от режиссёра Михаила Локшина на площадке онлайн кинотеатра KION. Сюжет ленты основан на одноимённом роман Михаила Булгакова. Фильм продемонстрировал хорошие кассовые сборы, заработан за время проката 2,2 миллиарда рублей.