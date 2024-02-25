Художники из разных стран украсят Сочи к фестивалю

Международные художники из различных стран, включая Испанию, Италию, Мексику и Казахстан, приняли участие в украшении жилых зданий в рамках фестиваля "Новые формы", проводимого в Сириусе, Сочи. Работы начались еще в начале февраля, с участием как российских, так и зарубежных мастеров, и продолжатся до середины марта.

Фестиваль, организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив, призван способствовать обмену культурными ценностями через изображение мурав в национальных традициях каждой страны-участницы.

Главная задача участников — создать произведения, которые станут культурным объектом, привлекательным как для местных жителей, так и для туристов, посещающих регион. Работы художников размещены таким образом, чтобы их можно было увидеть сразу по прибытии в регион, что делает их частью уникальной культурной атмосферы фестиваля и города, сообщает РИА Новости.