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Художники из разных стран украсят Сочи к фестивалю
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:38

Художники из разных стран украсят Сочи к фестивалю

Международные художники из различных стран, включая Испанию, Италию, Мексику и Казахстан, приняли участие в украшении жилых зданий в рамках фестиваля "Новые формы", проводимого в Сириусе, Сочи. Работы начались еще в начале февраля, с участием как российских, так и зарубежных мастеров, и продолжатся до середины марта.

Фестиваль, организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив, призван способствовать обмену культурными ценностями через изображение мурав в национальных традициях каждой страны-участницы.

Главная задача участников — создать произведения, которые станут культурным объектом, привлекательным как для местных жителей, так и для туристов, посещающих регион. Работы художников размещены таким образом, чтобы их можно было увидеть сразу по прибытии в регион, что делает их частью уникальной культурной атмосферы фестиваля и города, сообщает РИА Новости.

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