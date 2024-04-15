Кинофестиваль "Циолковский" пройдет в Калуге с 15 по 16 апреля

Кинофестиваль "Циолковский" пройдет с 12 по 16 апреля. Данное событие приурочено к 90-летию советского космонавта Юрия Гагарина.

Люди со всего мира присылают свои работы, чтобы поучаствовать в программе фестиваля.На нем покажут документальные и игровые, полнометражные и короткометражные фильмы, которые посвящены космической тематике. Само мероприятие состоится в Калуге.

Кинофестиваль проходит при финансовой поддержке Роскосмоса, а также НИИЦ по подготовке космонавтов имени Ю. А. Гагарина, правительства Калужской области и др.