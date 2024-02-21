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Стало известно, куда поедут россияне на 23 февраля
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:50

Стало известно, куда поедут россияне на 23 февраля

Согласно исследованию OneTwoTrip, наибольшей популярностью в февральские праздники пользуется Стамбул, привлекая 12,4% туристов. За ним следуют Дубай (8,1%), Минск (5,7%), Бангкок (4,8%) и Милан (2,9%).

Однако более половины россиян (53%) предпочитают оставаться внутри страны. Самыми привлекательными направлениями для внутреннего туризма стали Санкт-Петербург (20,8%), Москва (14,6%) и Сочи (10,2%). Кроме того, в список популярных городов России для празднования входят Казань и Нижний Новгород с долями в 4,9% и 3,2% соответственно, сообщает Центральная Служба Новостей.

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