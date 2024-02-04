Вильфанд предупредил о том, что февраль может оказаться не таким теплым, как ожидают многие

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, призвал не спешить радоваться прогнозам о тепле, подчеркнув, что хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, погода может быть крайне нестабильной, с резкими потеплениями и похолоданиями.
Вильфанд сравнил предстоящий февраль с декабрем, где среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца была экстремально холодной, а вторая — экстремально теплая. Он предостерег от завышенных ожиданий, напоминая, что "самые горькие разочарования бывают после завышенных ожиданий".
Вильфанд также указал на то, что весна обычно наступает в первой декаде апреля, и не следует считать, что пришла раньше времени, сообщает РИА Новости.
Nature: некоторые движения иммунных клеток позволяют им атаковать протоки печени
В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, установлено, что иммунные клетки, особенно CD8+T-клетки, могут изменять свой цитоскелет, чтобы атаковать желчные протоки печени. Этот процесс играет роль в развитии первичного билиарного холангита (ПБХ), характеризующегося атакой иммунной системы на желчные пути печени.
Ученые из Университета Бристоля выделяют 5 заболеваний, которые можно диагностировать по коже
Красная сырь, или мигрирующая эритема, выступает как характерный признак болезни Лайма, передаваемой через укус клещей. Пурпура, представляющая собой мелкопятнистые кровоизлияния, может указывать на проблемы с капиллярами или наличие тромбоцитов, связанных с септицемией.
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В России научное сообщество активно занимается разработкой передовых методов борьбы с раком
В Санкт-Петербургском политехническом университете разрабатываются эффективные алгоритмы лечения метастазов в мозге, особенно при меланоме, с использованием метода стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже. Этот метод позволяет точно доставлять радиацию в пораженные области, минимизируя воздействие на здоровые ткани.