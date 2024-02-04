Вильфанд предупредил о том, что февраль может оказаться не таким теплым, как ожидают многие

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, призвал не спешить радоваться прогнозам о тепле, подчеркнув, что хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, погода может быть крайне нестабильной, с резкими потеплениями и похолоданиями.

Вильфанд сравнил предстоящий февраль с декабрем, где среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца была экстремально холодной, а вторая — экстремально теплая. Он предостерег от завышенных ожиданий, напоминая, что "самые горькие разочарования бывают после завышенных ожиданий".

Вильфанд также указал на то, что весна обычно наступает в первой декаде апреля, и не следует считать, что пришла раньше времени, сообщает РИА Новости.