Эксперты определили самые бюджетные направления для отдыха в феврале

Специалисты из МТС Travel и Bronevik. com выделили самые бюджетные направления для отдыха в феврале, проведя анализ цен на отели и другие объекты размещения в 20 городах России с наибольшим числом бронирований.

Средняя цена проживания для двух человек составляет 5,8 тысяч рублей в сутки.

В лидерах по доступности оказался Калининград, где можно забронировать номер в гостинице или апартаменты за 4,3 тысячи рублей в сутки. За схожую цену (4,4 тысячи рублей) предлагается размещение в Екатеринбурге. Тройку бюджетных вариантов замыкают Тула и Самара, где средний ценник на размещение составляет 4,5 тысячи рублей в сутки для двоих. Ночь в гостинице в Санкт-Петербурге оценивается в 4,7 тысячи рублей, Ярославле — 4,8 тысячи, Адлере — 5,1 тысячи и Иркутске — 5,5 тысячи рублей в сутки, что ниже средней стоимости проживания по России, сообщает РИА Новости.