Минобороны России сообщает, что наши военные сегодня захватили на Артемовском направлении опорный пункт ВСУ. Это сделали военные добровольческой группировки 2-го корпуса войск "Юг" диверсионно-штурмовой бригады "Невский".
Бой проходил при поддержке реактивной артиллерии БМ-21 "Град и танковой группировки.
Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года
Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, используемым в таких моделях как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo.
В Грузии парламент вновь рассмотрит закон "о прозрачности иностранного влияния"
Подобный закон не совместим с грузинскими и евро-атлантическими ценностями, заявили тогда в Вашингтоне.
Ученые обнаружили существенные различия в зрительном восприятии между мужчинами и женщинами
Исследование, проведенное на когорте здоровых участников, выявило, что критические пороги слияния мерцаний, которые являются важным показателем визуального временного разрешения, различаются как между полами, так и между отдельными индивидуумами.
Ученые создали микробы, способные производить окрашенный текстиль
Группа британских биотехнологов из Имперского колледжа Лондона разработала инновационную технологию, основанную на использовании бактерий вида Komagataeibacter rhaeticus для производства окрашенного текстиля.