С 22 апреля авиакомпания China Eastern Airlines начинает выполнять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Шанхай. По данным аэропорта Пулково, спрос на авиаперевозки между Россией и Китаем растет, поэтому перевозки продолжат осуществляться круглый год. Ежедневно будет выполняться один рейс, время полета — 10 часов.

Спрос на направления Китая растёт благодаря запуску E-Visa, позволяющей гражданам России посещать страну без необходимости оформлять визу заранее. Это способствует увеличению пассажиропотока на рейсах между Санкт-Петербургом и китайскими городами, объём которого может достигать 2,3 миллиона человек в год, согласно заявлению Асият Халваши, директора по авиационной коммерции "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково).