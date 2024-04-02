С 22 апреля авиакомпания China Eastern Airlines начинает выполнять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Шанхай. По данным аэропорта Пулково, спрос на авиаперевозки между Россией и Китаем растет, поэтому перевозки продолжат осуществляться круглый год. Ежедневно будет выполняться один рейс, время полета — 10 часов.
Спрос на направления Китая растёт благодаря запуску E-Visa, позволяющей гражданам России посещать страну без необходимости оформлять визу заранее. Это способствует увеличению пассажиропотока на рейсах между Санкт-Петербургом и китайскими городами, объём которого может достигать 2,3 миллиона человек в год, согласно заявлению Асият Халваши, директора по авиационной коммерции "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково).
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