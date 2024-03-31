МИД России вечером воскресенья выпустил сообщение для СМИ о том, что требует ареста главы СБУ Василия Малюка, а также выдачи всех причастных к терактам на территории нашей страны лиц и возмещения ущерба пострадавшим.

Василий Малюк 25-го марта этого года публично признал, что Украина участвовала в разрушении Крымского моста в октябре 2022 года, а также раскрыл причастность СБУ к другим террористическим действиям на территории РФ.

Теракт, произошедший 22 марта в Красногорске и потрясший весь мир, целая серия взрывов и убийств политических деятелей и журналистов, атаки на Крымский мост, — расследования российских спецслужб доказывают, что все следы этих преступлений ведут на Украину.

В связи с этим МИД России уведомил власти Украины, что будет требовать немедленной экстрадиции украинских граждан в страну для допроса в рамках ряда международных конвенций. Ранее по обвинению в призывах к терроризму Басманный суд Москвы арестовал Малюка заочно.







