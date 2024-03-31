МИД России вечером воскресенья выпустил сообщение для СМИ о том, что требует ареста главы СБУ Василия Малюка, а также выдачи всех причастных к терактам на территории нашей страны лиц и возмещения ущерба пострадавшим.
Василий Малюк 25-го марта этого года публично признал, что Украина участвовала в разрушении Крымского моста в октябре 2022 года, а также раскрыл причастность СБУ к другим террористическим действиям на территории РФ.
Теракт, произошедший 22 марта в Красногорске и потрясший весь мир, целая серия взрывов и убийств политических деятелей и журналистов, атаки на Крымский мост, — расследования российских спецслужб доказывают, что все следы этих преступлений ведут на Украину.
В связи с этим МИД России уведомил власти Украины, что будет требовать немедленной экстрадиции украинских граждан в страну для допроса в рамках ряда международных конвенций. Ранее по обвинению в призывах к терроризму Басманный суд Москвы арестовал Малюка заочно.
Более 1 тыс. человек провели антивоенную акцию в Амстердаме
Протестующие шли под барабанную дробь по центру города с бело-синими флагами.
Производитель электрокаров Fisker объявил о грандиозных скидках перед предстоящим банкротством
Компания прекратила производство из-за финансовых проблем и собирается распродать складские запасы, включая кроссоверы Ocean, чтобы попытаться урегулировать свои обязательства.
Ученые выяснили, что два года учебы замедляют старение на 2-3%
Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, проведенное американскими, британскими и норвежскими учеными, обнаружило, что образование может замедлить процесс старения человеческого организма.
В Роспотребнадзоре сообщили, что биологически активные добавки должны проходить сертификацию
Роспотребнадзор утверждает, что биологически активные добавки (БАДы) должны пройти сертификацию в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О продовольственной безопасности".