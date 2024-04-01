По состоянию на конец 2023 года налоговой известно о 539 тыс. таких лиц. Количество их иностранных счетов составляет 1,8 млн. Это следует из презентации "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год, с которой ознакомился РБК.
Данные о владельцах зарубежных счетов служба получает в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с иностранными государствами, который, по заявлениям самой ФНС, в последние два года стал затруднен.
Механизм обмена устроен таким образом, что в 2023 году в налоговую поступала информация о зарубежных счетах физических лиц (именно на них приходится 99% открытых счетов) за 2022 год, сообщила замглавы ФНС Юлия Шепелева.
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