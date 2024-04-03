Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой приводятся слова Вадима Скибицкого, сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Украины. Он заявил, что в настоящее время победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя против России невозможна.

Глава украинской спецслужбы публично признал военное превосходство нашей страны. Он также отметил, что у ВСУ есть проблемы с авиацией и не хватает артиллерийских снарядов.