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Скибицкий из ГУР Украины признал, что Россия имеет военное превосходство
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:04

Скибицкий из ГУР Украины признал, что Россия имеет военное превосходство

Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой приводятся слова Вадима Скибицкого, сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Украины. Он заявил, что в настоящее время победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя против России невозможна.

Глава украинской спецслужбы публично признал военное превосходство нашей страны. Он также отметил, что у ВСУ есть проблемы с авиацией и не хватает артиллерийских снарядов.

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