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Ученые рассказали о новом способе борьбы в ожирением
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 0:12

Ученые рассказали о новом способе борьбы в ожирением

Исследователи представили новый метод борьбы с ожирением, используя перепрограммированные Т-клетки, применяемые в иммунотерапии рака. Новая терапия направлена на избирательное уничтожение определенных типов стареющих клеток, что приводит к успешному замедлению процесса старения у старых грызунов и предотвращению ожирения у молодых мышей.

Этот метод, разработанный группой биологов из США и Германии, показал положительное воздействие на работу ключевых органов, связанных с обменом веществ, таких как печень и поджелудочная железа.

Хотя для его применения у людей требуются дополнительные исследования и клинические испытания, текущие результаты поднимают надежды на разработку эффективного лечения ожирения.

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