Исследователи представили новый метод борьбы с ожирением, используя перепрограммированные Т-клетки, применяемые в иммунотерапии рака. Новая терапия направлена на избирательное уничтожение определенных типов стареющих клеток, что приводит к успешному замедлению процесса старения у старых грызунов и предотвращению ожирения у молодых мышей.

Этот метод, разработанный группой биологов из США и Германии, показал положительное воздействие на работу ключевых органов, связанных с обменом веществ, таких как печень и поджелудочная железа.

Хотя для его применения у людей требуются дополнительные исследования и клинические испытания, текущие результаты поднимают надежды на разработку эффективного лечения ожирения.