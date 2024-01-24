Исследователи представили новый метод борьбы с ожирением, используя перепрограммированные Т-клетки, применяемые в иммунотерапии рака. Новая терапия направлена на избирательное уничтожение определенных типов стареющих клеток, что приводит к успешному замедлению процесса старения у старых грызунов и предотвращению ожирения у молодых мышей.
Этот метод, разработанный группой биологов из США и Германии, показал положительное воздействие на работу ключевых органов, связанных с обменом веществ, таких как печень и поджелудочная железа.
Хотя для его применения у людей требуются дополнительные исследования и клинические испытания, текущие результаты поднимают надежды на разработку эффективного лечения ожирения.
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