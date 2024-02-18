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Врач Волкова: постоянная усталость может быть вызвана недостатком определенных продуктов в рационе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:46

Врач Волкова: постоянная усталость может быть вызвана недостатком определенных продуктов в рационе

Врач Екатерина Волкова подчеркивает, что регулярная усталость является серьезным симптомом, требующим консультации специалиста. Возможные причины включают дефицит сложных углеводов из-за диеты, нарушение функции надпочечников, дефицит кортизола, а также дефицит железа и анемию.

Волкова советует обратить внимание на уровень кортизола и провести общий анализ крови. Она также подчеркивает важность хорошего сна и отмечает, что вирусные заболевания также могут быть причиной усталости, но обычно сопровождаются и другими симптомами, такими как повышенная температура и боль в мышцах и суставах, сообщает МедиаПоток.

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