Врач Волкова: постоянная усталость может быть вызвана недостатком определенных продуктов в рационе

Врач Екатерина Волкова подчеркивает, что регулярная усталость является серьезным симптомом, требующим консультации специалиста. Возможные причины включают дефицит сложных углеводов из-за диеты, нарушение функции надпочечников, дефицит кортизола, а также дефицит железа и анемию.

Волкова советует обратить внимание на уровень кортизола и провести общий анализ крови. Она также подчеркивает важность хорошего сна и отмечает, что вирусные заболевания также могут быть причиной усталости, но обычно сопровождаются и другими симптомами, такими как повышенная температура и боль в мышцах и суставах, сообщает МедиаПоток.