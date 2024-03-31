Эндокринолог Павлова выделила факторы риска саркопенического ожирения

Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что саркопеническое ожирение становится все более распространенным среди молодых людей. Это состояние характеризуется избытком жира и недостаточным количеством мышц в организме, при этом внешне человек может выглядеть стройно.
Врач подчеркнула, что регулярная физическая активность, употребление достаточного количества белка и здоровый сон могут помочь предотвратить или вылечить саркопеническое ожирение.
Недостаток сна, особенно у тех, кто ложится спать поздно, может увеличить риск этого состояния, так как он приводит к повышенному уровню кортизола, что разрушает мышечную ткань и способствует накоплению жира. Исследования также показывают, что саркопеническое ожирение связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, истончения костей, переломов и общего риска летального исхода, сообщает Газета.Ру.
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