Эндокринолог Павлова выделила факторы риска саркопенического ожирения

Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что саркопеническое ожирение становится все более распространенным среди молодых людей. Это состояние характеризуется избытком жира и недостаточным количеством мышц в организме, при этом внешне человек может выглядеть стройно.

Врач подчеркнула, что регулярная физическая активность, употребление достаточного количества белка и здоровый сон могут помочь предотвратить или вылечить саркопеническое ожирение.

Недостаток сна, особенно у тех, кто ложится спать поздно, может увеличить риск этого состояния, так как он приводит к повышенному уровню кортизола, что разрушает мышечную ткань и способствует накоплению жира. Исследования также показывают, что саркопеническое ожирение связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, истончения костей, переломов и общего риска летального исхода, сообщает Газета.Ру.