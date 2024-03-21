Врач Афинская рассказала, отказ от какой еды вызывает рост жира на животе

Врач-диетолог Лиза Афинская объяснила, что избыток висцерального жира на животе может привести к серьезным заболеваниям, включая сердечно-сосудистые проблемы, диабет и рак. Однако строгие диеты и полное исключение определенных продуктов не являются эффективными методами борьбы с лишним весом.
Исследования показывают, что ограничение жиров может привести к увеличению потребления углеводов, что в свою очередь способствует набору веса. Вместо этого, рекомендуется включать в рацион продукты с низкой энергетической плотностью, такие как зелень, огурцы, помидоры и ягоды. Также важно избегать напитков с добавленным сахаром, активно двигаться, получать достаточно сна и управлять стрессом для поддержания здорового веса и уменьшения риска развития заболеваний, сообщает Российская Газета.
Павловский отреагировал на заявление МИДа Австралии о нечестности выборов президента РФ
Австралийский МИД заявил, что в России нет честных выборов, а также что они (выборы) не заслуживают доверия из-за репрессий в отношении оппозиции и антивоенных организаций. На это обвинение ответил посол РФ в Австралии Алексей Павловский.
Мужчина из Великобритании обнаружил рекордный золотой самородок, оцененный в 3,5 миллиона рублей
Ричард Брок, 67-летний кладоискатель из графства Сомерсет, случайно наткнулся на золотой самородок во время экспедиции в графстве Шропшир.
Эксперты рассказали, где в России можно отдохнуть с детьми без лишних расходов
Исследование, проведенное МТС Travel и Bronevik.com, выявило, что средний чек на проживание с детьми во время каникул составляет 6,7 тыс. рублей в сутки.
Стало известно, какие новые туристические направления могут привлечь путешественников
Херсонщина и Запорожье на основании оценок экспертов на Форуме лидеров туристической отрасли ожидаемо станут новыми туристическими жемчужинами России в ближайшие пять лет.