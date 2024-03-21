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Врач Афинская рассказала, отказ от какой еды вызывает рост жира на животе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:46

Врач Афинская рассказала, отказ от какой еды вызывает рост жира на животе

Врач-диетолог Лиза Афинская объяснила, что избыток висцерального жира на животе может привести к серьезным заболеваниям, включая сердечно-сосудистые проблемы, диабет и рак. Однако строгие диеты и полное исключение определенных продуктов не являются эффективными методами борьбы с лишним весом.

Исследования показывают, что ограничение жиров может привести к увеличению потребления углеводов, что в свою очередь способствует набору веса. Вместо этого, рекомендуется включать в рацион продукты с низкой энергетической плотностью, такие как зелень, огурцы, помидоры и ягоды. Также важно избегать напитков с добавленным сахаром, активно двигаться, получать достаточно сна и управлять стрессом для поддержания здорового веса и уменьшения риска развития заболеваний, сообщает Российская Газета.

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