Китайские ученые: мидийный жир оказывает эффективное профилактическое действие против атеросклероза

В ходе эксперимента с лабораторными мышами, животным в течение 12 недель давали мидийный жир, полученный методом лиофилизации, после чего измеряли площадь атеросклеротических бляшек. Результаты показали, что мыши на высокожировой диете с мидийным жиром имели наименьшую площадь атеросклеротической бляшки в аорте, а также замедление образования атеросклеротических бляшек в целом.

Кроме того, мидийный жир, аналогично рыбьему, способствовал снижению концентрации провоспалительных цитокинов и факторов воспаления в организме мышей. Отмечается, что экологическая добыча мидий выше по сравнению с рыбой, что делает мидийный жир более привлекательным с точки зрения устойчивости окружающей среды. Ученые предполагают, что мидийный жир может стать альтернативой рыбьему и использоваться для профилактики атеросклероза, сообщает Центральная Служба Новостей.