Китайские ученые: мидийный жир оказывает эффективное профилактическое действие против атеросклероза

В ходе эксперимента с лабораторными мышами, животным в течение 12 недель давали мидийный жир, полученный методом лиофилизации, после чего измеряли площадь атеросклеротических бляшек. Результаты показали, что мыши на высокожировой диете с мидийным жиром имели наименьшую площадь атеросклеротической бляшки в аорте, а также замедление образования атеросклеротических бляшек в целом.
Кроме того, мидийный жир, аналогично рыбьему, способствовал снижению концентрации провоспалительных цитокинов и факторов воспаления в организме мышей. Отмечается, что экологическая добыча мидий выше по сравнению с рыбой, что делает мидийный жир более привлекательным с точки зрения устойчивости окружающей среды. Ученые предполагают, что мидийный жир может стать альтернативой рыбьему и использоваться для профилактики атеросклероза, сообщает Центральная Служба Новостей.
Чешские ученые назвали ключевой фактор привлекательности лица человека
Исследование, опубликованное в научном журнале Evolution and Human Behavior, проведенное чешскими учеными из Карлова университета, выявило ключевой фактор привлекательности лица человека. В ходе анализа более 1500 лиц из 10 различных групп населения установлено, что симметрия лица не играет определяющей роли в восприятии красоты.
Ученые из США: дикие кошки могут запоминать и различать голоса знакомых и незнакомых людей
Профессор Дженнифер Вонк из Оклендского университета отмечает, что эти наблюдения подтверждают наличие "социальных" характеристик не только у коллективных, но и у одиночных видов животных. Для исследования ученые использовали записи голосов знакомых и незнакомых людей, которые затем проигрывали диким кошкам в различных ситуациях.
Исследователи объявили о значительном прорыве в лечении трудноподдающегося терапии вида рака - мезотелиомы
Новый препарат, разработанный командой ученых, показал значительное увеличение выживаемости и продолжительности жизни пациентов.
Московские специалисты разработали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, объявила об этом новшестве 16 февраля. Этот набор данных включает результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные признаки для определения внутричерепного кровоизлияния.