Эксперты провели исследование, чтобы выявить причины лишнего веса и способы его предотвращения

Медицинские эксперты и диетологи из РФ обнаружили, что проблема ожирения связана не только с питанием и активностью, но и с психологическим, поведенческим, демографическим и генетическим факторами.
Современный образ жизни, характеризующийся стрессом, депрессией и нездоровыми привычками, способствует набору лишних килограммов. Исследователи отмечают, что пищевой невроз и негативное отношение к еде являются ключевыми факторами в этом процессе. Они советуют грамотно управлять своими эмоциями для более эффективного решения психологических проблем, предупреждая от отчаянных попыток похудения, которые могут быть вредны для здоровья, сообщает МедиаПоток.
WhatsApp планирует внедрение изменений в службу поддержки
WhatsApp планирует усилить свою службу поддержки с помощью искусственного интеллекта (ИИ), интегрируя его в раздел "Поддержка" мессенджера для помощи пользователям. Новая функция уже доступна в бета-версиях приложения для Android и iOS.
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей, Steinernema adamsi, который обладает потенциалом защищать посевы от насекомых-вредителей. Эти микроскопические нематоды могут быть использованы в сельском хозяйстве, особенно в теплых и влажных регионах, где другие полезные виды нематод не могут выжить.
Эндокринолог Вараева рассуждает о добавленном сахаре
Врач-эндокринолог-диетолог Юргита Вараева подчеркивает, что пандемия ожирения и сахарного диабета связана с избытком употребления сахара, нарушающего работу организма. Ее советы направлены на то, чтобы научиться контролировать употребление сахара, минимизируя его негативное воздействие на здоровье.
Российские эпидемиологи и вирусологи рекомендуют эффективные способы защиты от респираторных инфекций
Врачи подчеркивают значимость не только лекарственной терапии, но и простых профилактических мер, таких как регулярное мытье рук, проветривание помещений и использование масок в общественных местах.