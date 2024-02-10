Эксперты провели исследование, чтобы выявить причины лишнего веса и способы его предотвращения

Медицинские эксперты и диетологи из РФ обнаружили, что проблема ожирения связана не только с питанием и активностью, но и с психологическим, поведенческим, демографическим и генетическим факторами.

Современный образ жизни, характеризующийся стрессом, депрессией и нездоровыми привычками, способствует набору лишних килограммов. Исследователи отмечают, что пищевой невроз и негативное отношение к еде являются ключевыми факторами в этом процессе. Они советуют грамотно управлять своими эмоциями для более эффективного решения психологических проблем, предупреждая от отчаянных попыток похудения, которые могут быть вредны для здоровья, сообщает МедиаПоток.