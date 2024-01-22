Сибирские генетики ищут причину развития ожирения у женщин

Научные исследования, проводимые сибирскими генетиками из Института цитологии и генетики СО РАН, направлены на выяснение факторов, влияющих на развитие ожирения у женщин в городской европеоидной популяции. Исследователи обращают внимание на вклад молекулярно-генетических маркеров в этот процесс, используя банк ДНК, созданный на основе обширного популяционного исследования в Новосибирске. Наблюдения показывают, что развитие ожирения зависит не только от внешних факторов, но и от наследственности.

Исследователи выделяют несколько десятков мутаций в отдельных генах, связанных с риском ожирения, и планируют проверить их актуальность для жителей Сибири. Геномы сотен сибирячек были отобраны и разделены на подгруппы в зависимости от индекса массы тела — от нормального до морбидного ожирения.

Результаты исследования могут послужить основой для разработки рекомендаций при создании отечественного рискометра ожирения. Однако ученые подчеркивают, что это долгосрочная работа, так как разработка полногеномных рискометров заболеваний находится на начальных этапах, хотя интеграция генетических данных в практику здравоохранения активно развивается, сообщает МедиаПоток.