За 2023 год в службу ФАС поступило более 300 жалоб. Они связаны в в основном с ценами на поездки, а также на юлокировку в системе "Яндекса" водителй и пассажиров.
О "серьезных замечаниях" к самому популярному онлайн-сервису пасажирских перевозок рассказал заместитель руководителя антимонопольной службы Петр Иванов. Анализ практик ценообразования агрегаторов сервиса ФАС продолжает, но вопросы к ним уже есть.
В частности, в документах "Яндекса" нет исчерпывающей информации на каком основании кдиента, будь он пассажир или водитель могут "забанить" в "Яндекс GO", отметил Петр Иванов.
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