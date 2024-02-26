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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:48

К "Яндекс Такси" возникли вопросы от антимонопольщиков

За 2023 год в службу ФАС поступило более 300 жалоб. Они связаны в в основном с ценами на поездки, а также на юлокировку в системе "Яндекса" водителй и пассажиров.

О "серьезных замечаниях" к самому популярному онлайн-сервису пасажирских перевозок рассказал заместитель руководителя антимонопольной службы Петр Иванов. Анализ практик ценообразования агрегаторов сервиса ФАС продолжает, но вопросы к ним уже есть.

В частности, в документах "Яндекса" нет исчерпывающей информации на каком основании кдиента, будь он пассажир или водитель могут "забанить" в "Яндекс GO", отметил Петр Иванов.

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