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Антимонопольщики попросили производителей стройматериалов держать разумные цены
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:10

Антимонопольщики попросили производителей стройматериалов держать разумные цены

Антимонопольное ведомство — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — призвало не повышать цены на строительные материалы в регионах, которые пострадали от стихийного бедствия — массовых паводков. Об этом сообщает ТАСС.

ФАС просит производителей и распространителей этих товаров соблюдать принцип ответственного ценообразования.

"В связи с паводковой ситуацией в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на строительные материалы…. Служба направила производителям соответствующие письма", — говорится в сообщении.

Дилеры, агенты и торговые дома, через которые реализуются строительные материалы, также должны быть уведомлены об этом производителями, передает ФАС.

Фото: Secom Bahia/commons.wikimedia.org

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