Антимонопольное ведомство — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — призвало не повышать цены на строительные материалы в регионах, которые пострадали от стихийного бедствия — массовых паводков. Об этом сообщает ТАСС.
ФАС просит производителей и распространителей этих товаров соблюдать принцип ответственного ценообразования.
"В связи с паводковой ситуацией в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на строительные материалы…. Служба направила производителям соответствующие письма", — говорится в сообщении.
Дилеры, агенты и торговые дома, через которые реализуются строительные материалы, также должны быть уведомлены об этом производителями, передает ФАС.
Фото: Secom Bahia/commons.wikimedia.org
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