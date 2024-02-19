Чешские фермеры обещают перекрыть въезд в Прагу, пока ЕС не прислушается к ним

Вслед за негодованием французских землевладельцев начались волнения среди чешских фермеров. Они даже успели озвучить угрозы, заявили, что привезут множество аграрных машин и перекроют основные въезды в Прагу.

Данная акция протеста имеет под собой "твёрдые" причины. Политика Евросоюза все больше "душит" местных фермеров, не давая свободно развиваться сельскохозяйственному сектору.

Напоминаем, подобная акция протеста наблюдалась во Франции. Там фермеры жаловались на равнодушие Макрона, а сами назвали собственную демонстрацию революцией.