Фермеры Польши наметили от 500 до 600 протестов, забастовок и пикетов по всей стране

Фермеры Польши до сих пор бастуют. От 500 до 600 пикетов и демонстраций намечено на ближайшее время.

Большое количество тракторов будут стоять в двух городах Польши: Быдгощ и Катовиц. Сотрудники правопорядка публикуют в сети карты, схемы проездов, а также номера общественного транспорта, чтобы объезжать пикеты и демонстрации фермеров, тормозящих движение в городах.

Польские фермеры выдвинули требования к властям своей страны, чтобы те перестали закупать, а также ввозить дешевое зерно и прочую сельскохозяйственную продукцию с Украины.

Количество бастующих фермеров близится к 70 тысячам человек.