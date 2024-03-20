Фермеры Польши наметили от 500 до 600 протестов, забастовок и пикетов по всей стране

Фермеры Польши до сих пор бастуют. От 500 до 600 пикетов и демонстраций намечено на ближайшее время.
Большое количество тракторов будут стоять в двух городах Польши: Быдгощ и Катовиц. Сотрудники правопорядка публикуют в сети карты, схемы проездов, а также номера общественного транспорта, чтобы объезжать пикеты и демонстрации фермеров, тормозящих движение в городах.
Польские фермеры выдвинули требования к властям своей страны, чтобы те перестали закупать, а также ввозить дешевое зерно и прочую сельскохозяйственную продукцию с Украины.
Количество бастующих фермеров близится к 70 тысячам человек.
Ученые из США изучили влияние почвенных бактерий на тропические растения в условиях засухи
Ученые обнаружили, что при нехватке воды растения адаптируются, что влияет на круговорот органического вещества в ризосфере.
Армянские власти дали полную неприкосновенность наблюдателям из ЕС на границе с Азербайджаном
Парламент Армении провёл ратификацию договора, который был официально подписан в ноябре 2023 года. Договор касался статуса европейских наблюдателей на границе с Азербайджаном. В соотвествии с данным документом наблюдатели из ЕС неприкосновенны.
Эксперт Черкашин выделил преимущества Lada Vesta с вариатором
Главный редактор портала "Южный автомобиль" Максим Черкашин после испытаний новой Lada Vesta с вариатором и двигателем Evo 1,8 литра (122 л. с.), выделил несколько ключевых преимуществ этой модели.
Стало известно, сколько россияне потратили на автомобили в феврале
В феврале 2024 года российские граждане потратили на приобретение новых автомобилей 328 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за последние 12 месяцев.