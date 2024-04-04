Гладков сообщил, что многие муниципалитеты уже приступили к посеву технических культур

Сельско-хозяйственные производители Белгородской области собираются нарастить производство технических культур. Площадь посева займет около 530 тысяч гектар земли. Об этом заявил в личном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Среди культур значатся: соя, сахарная свекла и горчица. Ранее сообщалось, что почти 300 тысяч гектар засеют яровой пшеницей, ячменем, овсом и горохом. Это будет одна из самых масштабных аграрных инициатив области. К посеву уже приступили в семи муниципалитетах, многие из которых начали активную работу.
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