Недостаток лекарства Соталол в российских аптеках вызывает тревогу у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот доступный и эффективный препарат обладает антиаритмическим, антиангинальным и гипотензивным действием.
Перебои в его поставках наблюдаются из-за проблем с регистрационным удостоверением и дефектурой со стороны производителей.
Специалисты подчеркивают опасность самостоятельной замены препарата, рекомендуя обращаться к кардиологу для подбора альтернативного лекарства. Несмотря на временные трудности с поставками Соталола, представители фармацевтических компаний и государственные органы заверяют, что новые партии препарата уже поступают в аптеки, обеспечивая пациентов необходимыми медикаментами, сообщает Doctorpiter.Ru.
ИИ-технологии и электромобили приведут к росту спроса на медь
Главный экономист Trafigura предсказывает, что к 2030 году дополнительно потребуется миллион тонн меди для центров обработки данных и систем ИИ.
Рогов: загранпаспорта украинцев без справки из военкомата могут быть аннулированы
Несколько стран будут пользоваться этим правилом, чтобы решить вопрос с мобилизацией на Украине.
Wildberries запускает продажу автомобилей на маркетплейсе
С 18 апреля на Wildberries стартуют продажи автомобилей марки Chery. Это будет первый автомобильный бренд в каталоге маркетплейса, объявила пресс-служба компании.
Врач Кореневич сообщила, что стресс является более серьезным врагом для сердца, чем питание
Врач-кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что стресс оказывает значительно более разрушительное воздействие на сердце, чем питание, богатое насыщенными жирами и трансжирами.