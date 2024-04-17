Недостаток лекарства Соталол в российских аптеках вызывает тревогу у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот доступный и эффективный препарат обладает антиаритмическим, антиангинальным и гипотензивным действием.

Перебои в его поставках наблюдаются из-за проблем с регистрационным удостоверением и дефектурой со стороны производителей.

Специалисты подчеркивают опасность самостоятельной замены препарата, рекомендуя обращаться к кардиологу для подбора альтернативного лекарства. Несмотря на временные трудности с поставками Соталола, представители фармацевтических компаний и государственные органы заверяют, что новые партии препарата уже поступают в аптеки, обеспечивая пациентов необходимыми медикаментами, сообщает Doctorpiter.Ru.