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Из аптек пропало популярное лекарство от аритмии Соталол
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:02

Из аптек пропало популярное лекарство от аритмии Соталол

Недостаток лекарства Соталол в российских аптеках вызывает тревогу у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот доступный и эффективный препарат обладает антиаритмическим, антиангинальным и гипотензивным действием.

Перебои в его поставках наблюдаются из-за проблем с регистрационным удостоверением и дефектурой со стороны производителей.

Специалисты подчеркивают опасность самостоятельной замены препарата, рекомендуя обращаться к кардиологу для подбора альтернативного лекарства. Несмотря на временные трудности с поставками Соталола, представители фармацевтических компаний и государственные органы заверяют, что новые партии препарата уже поступают в аптеки, обеспечивая пациентов необходимыми медикаментами, сообщает Doctorpiter.Ru.

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