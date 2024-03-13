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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:06

В новосибирской области мать родила ребенка, который скончался, после чего его обнаружили в подвале дома

В новосибирской области многодетная мать родила ребёнка, который скончался. Но женщина не стала обращаться в медицинское учреждение за помощью.

В управлении СК сказали, что гражданка является многодетной матерью, а также что ребёнка обнаружили в подвале дома, где она проживает с остальными своими детьми.

На данный момент ведётся судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить наиболее точную причину смерти младенца. В СК также отметили, что проведут дополнительную проверку для дачи оценки работе районным сотрудникам системы профилактики, которые давно работали с данной семьей.

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