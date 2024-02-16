"Ребенок СВО" - Останина предложила новый статус для пострадавших от обстрелов ВСУ

Глава комитета по защите семьи Нина Останина предложила председателю правительства Михаилу Мишустину учредить статус «Ребёнок СВО», а также сопутствующий комплекс мер поддержки и социальных выплат пострадавшим семьям.
Она заявила, что в связи с серьезными обстрелами Белгорода и других приграничных районов необходимо присвоить пострадавшим детям статус «Ребёнок СВО». Этот статус позволит подобным детям и семьям получить комплекс мер поддержки.
Тем временем Останина возмутилась жестокости и бесчеловечности украинских властей, которые наносят удары по мирному населению и объектам гражданского пользования. В том числе касательно недавних ударов по Белгороду, где погибло огромное количество молодых людей и один грудной ребёнок.
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