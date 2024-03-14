Эксперты определили лучшие направления для семейного отдыха в России

В списке лучших мест для семейного отдыха значатся Самара, Алтай и Пятигорск.
Самара предлагает Парк чудес "Галилео", где дети могут поучаствовать в увлекательных мастер-классах. Поездка туда и обратно обойдется примерно в 4,8 тысячи рублей на поезде.
Алтайская Республика привлекает свежим воздухом и природными достопримечательностями для всех возрастов. Стоимость билетов на самолет начинается от 37 тысяч рублей на ребенка и взрослого.
В Пятигорске доступны горные походы и увлекательные музеи. Поездка из Москвы на самолете до Ставрополя стоит около 27 тысяч рублей в обе стороны, а затем пересадка на автобус до Пятигорска обойдется примерно в 820 рублей с человека, сообщает SM. News.
Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза
Исследование, проведенное учеными из Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, выявило, что более 80% пациентов с туберкулезом не имеют постоянного кашля, который традиционно считается ключевым симптомом этого заболевания.
Американские ученые назвали худшее время для человеческого организма
Исследование, проведенное американскими специалистами из Мичиганского университета, выявило, что наиболее вредным временем для организма человека является сон между 5 и 6 часами утра.
Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой
Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей
В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.