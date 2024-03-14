Эксперты определили лучшие направления для семейного отдыха в России

В списке лучших мест для семейного отдыха значатся Самара, Алтай и Пятигорск.

Самара предлагает Парк чудес "Галилео", где дети могут поучаствовать в увлекательных мастер-классах. Поездка туда и обратно обойдется примерно в 4,8 тысячи рублей на поезде.

Алтайская Республика привлекает свежим воздухом и природными достопримечательностями для всех возрастов. Стоимость билетов на самолет начинается от 37 тысяч рублей на ребенка и взрослого.

В Пятигорске доступны горные походы и увлекательные музеи. Поездка из Москвы на самолете до Ставрополя стоит около 27 тысяч рублей в обе стороны, а затем пересадка на автобус до Пятигорска обойдется примерно в 820 рублей с человека, сообщает SM. News.