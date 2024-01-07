Терапевт Рябков предупреждает о потенциально опасных симптомах после падения

Терапевт Андрей Рябков предупреждает о потенциально опасных симптомах после падения, подчеркивая, что неудачное событие может привести к различным травмам. Отек и боль при движении могут свидетельствовать о возможных повреждениях, таких как растяжения, ушибы, разрывы связок или даже трещина на кости. Рябков советует обратиться к травматологу, который проведет осмотр, зафиксирует поврежденную конечность и предпишет соответствующее лечение.

Дополнительные симптомы, такие как проблемы с дыханием, учащенное сердцебиение при переломе ребер, могут также возникнуть после падения. Врач также обращает внимание на возможность сотрясения мозга, выделяя симптомы, такие как головокружение, головная боль, проблемы с чтением и письмом, тошнота, слабость и сонливость. Рябков подчеркивает важность немедленного обращения за медицинской помощью в случае подобных симптомов после падения, сообщает МедЗдрав.Инфо.