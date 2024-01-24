На территории России были зафиксированы сбои в работе приложений WhatsApp и Viber, как сообщает сервис "Сбой.рф". За последние сутки 8 121 пользователь выразили свою недовольство ошибками в WhatsApp, а также 1 450 пользователей заметили проблемы с Viber.

По областям, наибольшее количество жалоб поступило из Хабаровского края (27%), Новосибирской области (23%) и Москвы (11%). Другие регионы, такие как Приморский край (9%), Санкт-Петербург (7%) и Амурская область (6%), также сообщили о сбоях.

Среди жалоб 61% касались общего сбоя в работе приложения, 25% отмечали, что приложение вообще не работает, 7% сталкивались с проблемами на самом сайте, а еще 5% сообщали о проблемах при входе в мессенджер.

Ранее также были зафиксированы сбои в работе Telegram на территории России, преимущественно в мобильном приложении, с возможностью доступа через VPN-соединение, по словам некоторых пользователей.