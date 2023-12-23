Специалисты выявили новый фактор, увеличивающий риск развития тяжелого атеросклероза

Специалисты Американской академии сна выявили новый фактор, увеличивающий риск развития тяжелого атеросклероза в 1,8 раза. Исследование, в котором участвовали более 700 человек в возрасте от 50 до 64 лет, выявило, что кальцификация артерий чаще развивается у тех, кто привык поздно ложиться и поздно вставать, так называемых "сов".

Атеросклероз, вызванный воспалением стенок сосудов и образованием бляшек из жиров и кальция, является серьезным заболеванием, увеличивающим риски инсультов и инфарктов. Уровень кальцификации сердечных артерий был измерен с использованием компьютерной томографии, и результаты показали, что у 40,6% "сов" замечена заметная кальцификация, в сравнении с 22% тех, кто привык отходить ко сну и вставать рано. Эти результаты подчеркивают важность регулярного сна и его влияние на сердечно-сосудистое здоровье, сообщает Planet Today.