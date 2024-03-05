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Масштабных сбои зафиксированы в Facebook* и Instagram*
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 19:22

Масштабных сбои зафиксированы в Facebook* и Instagram*

Сегодня пользователи приложений соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещены в РФ) по всему миру сообщают о массовых сбоях в их работе. Данные сайта Downdetector также свидетельствуют о проблемах в работе приложений. Пользователи жалуются на проблемы при авторизации в соцсети или плохо отображается новостная лента.

Проблемы начались после 18 часов по Московскому времени. Больше всего жалоб поступило из США — 125 тыс. на Facebook и 17 тыс. на Instagram. Также сообщения о сбоях были зафиксированы в Великобритании, Италии, Германии и других странах.

* - принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещены в РФ

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