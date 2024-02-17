Чешские ученые назвали ключевой фактор привлекательности лица человека

Исследование, опубликованное в научном журнале Evolution and Human Behavior, проведенное чешскими учеными из Карлова университета, выявило ключевой фактор привлекательности лица человека. В ходе анализа более 1500 лиц из 10 различных групп населения установлено, что симметрия лица не играет определяющей роли в восприятии красоты.

Напротив, исследование показало, что лица со средними чертами воспринимаются как более привлекательные, чем лица с более самобытными чертами. Среди факторов, влияющих на привлекательность, особую роль играет усредненность черт лица, которая сигнализирует о здоровье и генетической приспособленности. Кроме того, установлено, что у женщин чаще оцениваются как привлекательные лица с более женственными чертами, в то время как мужское лицо необязательно должно быть выражено мужественным для восприятия его как привлекательного, сообщает Газета.Ру.