Чешские ученые назвали ключевой фактор привлекательности лица человека

Исследование, опубликованное в научном журнале Evolution and Human Behavior, проведенное чешскими учеными из Карлова университета, выявило ключевой фактор привлекательности лица человека. В ходе анализа более 1500 лиц из 10 различных групп населения установлено, что симметрия лица не играет определяющей роли в восприятии красоты.
Напротив, исследование показало, что лица со средними чертами воспринимаются как более привлекательные, чем лица с более самобытными чертами. Среди факторов, влияющих на привлекательность, особую роль играет усредненность черт лица, которая сигнализирует о здоровье и генетической приспособленности. Кроме того, установлено, что у женщин чаще оцениваются как привлекательные лица с более женственными чертами, в то время как мужское лицо необязательно должно быть выражено мужественным для восприятия его как привлекательного, сообщает Газета.Ру.
Ученые из США: дикие кошки могут запоминать и различать голоса знакомых и незнакомых людей
Профессор Дженнифер Вонк из Оклендского университета отмечает, что эти наблюдения подтверждают наличие "социальных" характеристик не только у коллективных, но и у одиночных видов животных. Для исследования ученые использовали записи голосов знакомых и незнакомых людей, которые затем проигрывали диким кошкам в различных ситуациях.
Ученые Гарварда разработали инновационный суперантибиотик, способный противостоять бактериям
Группа под руководством профессора химии и химической биологии Эндрю Майерса сообщила о своем открытии в журнале Science. Их синтетическое соединение CRM обладает потенциалом эффективно бороться с устойчивыми к лекарствам инфекциями, включая Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa.
Исследователи объявили о значительном прорыве в лечении трудноподдающегося терапии вида рака - мезотелиомы
Новый препарат, разработанный командой ученых, показал значительное увеличение выживаемости и продолжительности жизни пациентов.
Московские специалисты разработали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, объявила об этом новшестве 16 февраля. Этот набор данных включает результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные признаки для определения внутричерепного кровоизлияния.