На бывшем заводе Volkswagen под Калугой найдено множество автомобилей

На бывшем заводе Volkswagen под Калугой обнаружено значительное количество автомобилей, включая немецкие, японские и китайские марки. Парк автомобилей, оставленных на территории завода, охватывает модели таких брендов, как Audi, Toyota, китайский Volkswagen Tayron и электромобили Avatr, все они покрыты слоем снега.

По планам, в первой половине 2024 года на предприятии планируется возобновление производства транспортных средств, прерванного в 2022 году. Завод в Калужской области является одним из крупнейших в России по выпуску иностранных автомобилей, способен собирать до 225 тысяч машин ежегодно. Предприятие оборудовано сварочными и сборочными линиями, а также совместным штамповочным цехом, сотрудничающим с испанской Gistamp и российской "Северсталью", сообщает РИА Новости.