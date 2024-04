На Украине обсуждают, как скрыть истребители F-16, которые Запад намеревается доставить в этом году, передает информацию издание "Страна.ua" со слов представителя украинских авиационных сил Ильи Евлаша.

Он отдельно подчеркнул, что это значительные ресурсы, особенно если речь идет о создании подземных хранилищ, укрытий, это также требует времени. Поэтому, по славам Евлаша, сейчас разрабатываются другие подходы к размещению и распределению.

Евлаш отмечает, что Украина планирует распределить военную технику по "разнообразным типам взлетных полос и аэродромов".

Нидерланды и Дания первыми согласились поставить Украине F-16. Представители Белого дома подтвердили, что после завершения подготовки украинских пилотов Киев получит военные самолеты от других государств.

Россия высказывает мнение, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, прямо втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой рискованную игру.

Фото: www.nellis.af.mil/USAF (the image or file is in the public domain)