Офтальмолог Михаил Коновалов в передаче "Жить здорово!" подчеркнул необходимость срочной медицинской помощи при частичной потере зрения, так как это может быть признаком серьезного заболевания, включая тромбоз глазной или сонной артерии.

Такое состояние может привести к полной потере зрения или кровоизлиянию в мозг. Своевременное обращение в клинику крайне важно для предотвращения смертельных исходов или необратимых последствий, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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