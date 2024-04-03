Ученые обнаружили существенные различия в зрительном восприятии между мужчинами и женщинами

Исследование, проведенное на когорте здоровых участников, выявило, что критические пороги слияния мерцаний, которые являются важным показателем визуального временного разрешения, различаются как между полами, так и между отдельными индивидуумами. Наибольшие различия в порогах слияния мерцаний были обнаружены на частоте 30 Гц. Примерно 80% различий объясняются межиндивидуальными факторами.

Интересно отметить, что у женщин выявлены значимые различия во внутрииндивидуальных порогах слияния мерцаний между тремя сеансами, в то время как у мужчин такие различия не были обнаружены. Это может указывать на более высокую вариабельность критических порогов слияния мерцаний у женщин по сравнению с мужчинами.

Эти результаты имеют практическое значение для улучшения диагностики и лечения заболеваний, связанных с визуальным восприятием, а также для разработки персонализированных методов обучения и тренировок для улучшения зрительной функции у различных групп людей, сообщает Planet Today.