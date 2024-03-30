Ученые РФ научили нейросеть блокировать опасное для глаз человека лазерное излучение

Исследователи выяснили, что фталоцианины, синтетические аналоги порфиринов, эффективно поглощают как видимый свет, так и лазерные импульсы, особенно с наносекундной продолжительностью. Фталоцианиновый комплекс цинка оказался наиболее эффективным.
Для ускорения процесса выбора подходящего материала ученые разработали алгоритм, который использует нейронную сеть для классификации материалов по их способности поглощать лазерное излучение. Этот подход позволяет быстро подобрать состав материала с нужными характеристиками защиты и толщиной покрытия, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Volkswagen презентовал новое средство для улучшения безопасности на дорогах
Volkswagen представил инновационное решение для безопасности на дорогах — RooBadge — аудио-средство, разработанное специально для отпугивания кенгуру.
Исследователи из США достигли значительного прогресса в разработке робота Emo
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Эксперт Деулин выделил ряд характеристик личности, которые влияют на уровень защиты от мошенничества
Кандидат психологических наук и декан факультета "Экстремальная психология" Дмитрий Деулин отмечает, что люди, принимающие киберугрозы серьезно, склонны к защитному поведению, такому как использование надёжных паролей и избегание подозрительных электронных писем.
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