Ученые РФ научили нейросеть блокировать опасное для глаз человека лазерное излучение

Исследователи выяснили, что фталоцианины, синтетические аналоги порфиринов, эффективно поглощают как видимый свет, так и лазерные импульсы, особенно с наносекундной продолжительностью. Фталоцианиновый комплекс цинка оказался наиболее эффективным.

Для ускорения процесса выбора подходящего материала ученые разработали алгоритм, который использует нейронную сеть для классификации материалов по их способности поглощать лазерное излучение. Этот подход позволяет быстро подобрать состав материала с нужными характеристиками защиты и толщиной покрытия, сообщает МедЗдрав.Инфо.