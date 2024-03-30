Офтальмолог Начинкин предупредил о важности регулярных проверок зрения

По словам врача даже в случае отсутствия жалоб необходимо посещать офтальмолога не реже одного раза в год для взрослых и двух раз для пожилых.
Глаукома, часто бессимптомное заболевание, и катаракта, вызывающая постепенное снижение зрения, требуют внимания. Признаки, такие как помутнение в глазах, сухость, покраснение или боль, требуют немедленного обращения к специалисту.
Регулярные осмотры помогут выявить и предотвратить серьезные осложнения, способствуя сохранению зрения на долгие годы, сообщает Газета.Ру.
Volkswagen презентовал новое средство для улучшения безопасности на дорогах
Volkswagen представил инновационное решение для безопасности на дорогах — RooBadge — аудио-средство, разработанное специально для отпугивания кенгуру.
Исследователи из США достигли значительного прогресса в разработке робота Emo
Робот Emo представляет собой уникальное достижение в области искусственного интеллекта, и он способен читать эмоции на лицах людей и воспроизводить улыбки в ответ.
Эксперт Деулин выделил ряд характеристик личности, которые влияют на уровень защиты от мошенничества
Кандидат психологических наук и декан факультета "Экстремальная психология" Дмитрий Деулин отмечает, что люди, принимающие киберугрозы серьезно, склонны к защитному поведению, такому как использование надёжных паролей и избегание подозрительных электронных писем.
Ученые создали инновационную поверхность, которая способна уничтожать 96% вирусов
Новая кремниевая поверхность, разработанная учеными из Университета RMIT, демонстрирует способность уничтожать до 96% вирусов, включая hPIV-3, ответственный за респираторные заболевания.