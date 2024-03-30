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Офтальмолог Начинкин предупредил о важности регулярных проверок зрения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:17

Офтальмолог Начинкин предупредил о важности регулярных проверок зрения

По словам врача даже в случае отсутствия жалоб необходимо посещать офтальмолога не реже одного раза в год для взрослых и двух раз для пожилых.

Глаукома, часто бессимптомное заболевание, и катаракта, вызывающая постепенное снижение зрения, требуют внимания. Признаки, такие как помутнение в глазах, сухость, покраснение или боль, требуют немедленного обращения к специалисту.

Регулярные осмотры помогут выявить и предотвратить серьезные осложнения, способствуя сохранению зрения на долгие годы, сообщает Газета.Ру.

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