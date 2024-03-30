Офтальмолог Начинкин предупредил о важности регулярных проверок зрения

По словам врача даже в случае отсутствия жалоб необходимо посещать офтальмолога не реже одного раза в год для взрослых и двух раз для пожилых.

Глаукома, часто бессимптомное заболевание, и катаракта, вызывающая постепенное снижение зрения, требуют внимания. Признаки, такие как помутнение в глазах, сухость, покраснение или боль, требуют немедленного обращения к специалисту.

Регулярные осмотры помогут выявить и предотвратить серьезные осложнения, способствуя сохранению зрения на долгие годы, сообщает Газета.Ру.