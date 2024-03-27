Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.03.2024 : 92,5745
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.03.2024 : 100,4121
Ученые обнаружили новый способ борьбы с лишающими зрения заболеваниями глаз
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:50

Ученые обнаружили новый способ борьбы с лишающими зрения заболеваниями глаз

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что повышение активности белка Nfe3 может способствовать регенерации зрительного нерва, восстанавливая повреждения, приводящие к потере зрения. Исследование, опубликованное в Experimental Neurology (ExpNeuro), показало, что белок Nfe3 играет важную роль в росте и восстановлении нервов, включая зрительные.

Эксперименты на мышах показали, что генная терапия, направленная на усиление выработки белка Nfe3, приводит к началу восстановления отдельных нервных волокон в поврежденных зрительных нервах. Этот процесс не вызывал воспаления или увеличения риска развития опухолей.

Дальнейшие исследования планируются для подтверждения долгосрочной эффективности метода восстановления связи нервных волокон с мозгом. В случае успешных результатов новый метод лечения сможет быть протестирован на добровольцах, сообщает Газета.Ру.

Мир

Финские психологи выяснили, что отдых на природе способствует замедлению восприятия времени

Финские психологи выяснили, что отдых на природе способствует замедлению восприятия времени

Ученые сравнили впечатления людей о времени, проведенном в городской среде и на природе, и обнаружили, что действия в естественном окружении ощущаются как более продолжительные.

Читать полностью
Новые фотографии утечек раскрыли дизайн предстоящих моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Новые фотографии утечек раскрыли дизайн предстоящих моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Apple планирует незначительно увеличить размеры устройств по сравнению с предыдущими моделями.

Читать полностью

Общество

Эксперт Стрельбицкий предупредил об опасности заправки автомобиля при включенном двигателе

Эксперт Стрельбицкий предупредил об опасности заправки автомобиля при включенном двигателе

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий подчеркивает, что данная практика представляет серьезную угрозу для водителя, пассажиров и окружающих.

Читать полностью
Пользователи устройств Apple столкнулись с ростом фишинговых атак, направленных на кражу их Apple ID

Пользователи устройств Apple столкнулись с ростом фишинговых атак, направленных на кражу их Apple ID

Злоумышленники используют уязвимость в процессе сброса пароля, запуская массированные атаки через запросы на многофакторную аутентификацию (MFA).

Читать полностью

Новости