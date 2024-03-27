Ученые обнаружили новый способ борьбы с лишающими зрения заболеваниями глаз

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что повышение активности белка Nfe3 может способствовать регенерации зрительного нерва, восстанавливая повреждения, приводящие к потере зрения. Исследование, опубликованное в Experimental Neurology (ExpNeuro), показало, что белок Nfe3 играет важную роль в росте и восстановлении нервов, включая зрительные.
Эксперименты на мышах показали, что генная терапия, направленная на усиление выработки белка Nfe3, приводит к началу восстановления отдельных нервных волокон в поврежденных зрительных нервах. Этот процесс не вызывал воспаления или увеличения риска развития опухолей.
Дальнейшие исследования планируются для подтверждения долгосрочной эффективности метода восстановления связи нервных волокон с мозгом. В случае успешных результатов новый метод лечения сможет быть протестирован на добровольцах, сообщает Газета.Ру.
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