Ученые разрабатывают новые методы восстановления зрения

Ученые из различных областей, включая инженеров, нейроученых и медиков, в том числе исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), работают над разработкой методов восстановления зрения с использованием солнечных панелей, вживленных в глазное яблоко.
Инженер по фотовольтаическим технологиям в UNSW, доктор Удо Ромер, предлагает использовать солнечные технологии для преобразования света, поступающего в глаз, в электрический импульс, обходя поврежденные фоторецепторы, и передачи визуальной информации в мозг.
Этот подход может быть полезен для людей, страдающих от заболеваний, таких как пигментный ретинит и возрастная макулодегенерация, которые медленно теряют зрение из-за деградации фоторецепторов. Ранее проведенные исследования использовали импланты с электродами, но это требовало сложных операций и введения проводов в глаз.
Ромер предлагает альтернативный метод, основанный на микроскопических солнечных панелях, присоединенных к глазу, которые преобразуют свет в электричество. Эти панели обеспечивают самопитание и мобильность, устраняя необходимость проводов внутри глаза.
На данный момент исследование находится на этапе концепции, и первые успешные результаты были достигнуты с использованием двух слоев солнечных панелей на площади около 1 кв. см, сообщает Ferra.Ru.
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