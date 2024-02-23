Косметолог Байрамукова перечисляет причины возникновения отеков и мешков под глазами

Причины возникновения отеков и мешков под глазами могут быть связаны как с состоянием здоровья человека, так и с другими факторами.

Проблемы со здоровьем, такие как заболевания мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем, а также гормональный дисбаланс, требуют консультации у профильного специалиста для устранения корневых проблем.

С другой стороны, причины, не связанные со здоровьем, могут быть решены как дома, так и в салоне красоты. Например, грыжа нижнего века или неправильное использование инъекций и филлеров могут быть устранены с помощью процедур, таких как нижняя блефаропластика или инъекции гиалуронидазы.

В обоих случаях важно обратиться за помощью к соответствующему специалисту, чтобы найти наилучшее решение для проблемы с отеками и мешками под глазами, сообщает Аргументы И Факты.