Косметолог Байрамукова перечисляет причины возникновения отеков и мешков под глазами

Причины возникновения отеков и мешков под глазами могут быть связаны как с состоянием здоровья человека, так и с другими факторами.
Проблемы со здоровьем, такие как заболевания мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем, а также гормональный дисбаланс, требуют консультации у профильного специалиста для устранения корневых проблем.
С другой стороны, причины, не связанные со здоровьем, могут быть решены как дома, так и в салоне красоты. Например, грыжа нижнего века или неправильное использование инъекций и филлеров могут быть устранены с помощью процедур, таких как нижняя блефаропластика или инъекции гиалуронидазы.
В обоих случаях важно обратиться за помощью к соответствующему специалисту, чтобы найти наилучшее решение для проблемы с отеками и мешками под глазами, сообщает Аргументы И Факты.
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